«Золотий лелека» приніс юним сумським художницям 14 нагород Учні Сумської дитячої художньої школи ім. М. Г. Лисенка повернулись із низкою нагород з ХХІІ Міжнародного фестивалю «Золотий лелека».

Проходив такий днями в с. Рибаковка (Миколаївська область).

Фестиваль покликаний створити умови вільного спілкування між дітьми різних країн світу, об’єднати українських дітей, а також сприяти відродженню культури і мистецтв України, пошуку та підтримці її талановитої молоді, надання дітям можливості реалізувати власні творчі здібності, залучення дітей до світу мистецтва, до вивчення національної культури і традицій свого народу.

Всі шість фестивальних днів у творчих майстернях були насиченими та плідними. Юні художниці з Сум: Яна КАРПЕНКО, Єва КІНАШ, Маргарита САДОВА, Анастасія СИДОРЕНКО, Аріна РАШЕВСЬКА, Валерія ЖОГЛО, Дана ГРИГОР’ЄВА мали змогу доторкнутися до таємниць народного розпису, вибійки, витинанки, живопису та графіки. Дівчата виготовляли художні твори в двох номінаціях з вище перелічених напрямків. У результаті клопіткої творчої праці вони отримали високі нагороди.

Яна Карпенко у різних категоріях у номінації «Малюнок, живопис, графіка» здобула Гран-прі та посіла друге місце.

У номінації «Малюнок, живопис, графіка» роботи Діани Григор’євої здобули I та II місця, Аріни Рашевської – I та III місця, Валерія Жогло посіла II місце.

Результати у номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво»:

I місце – Валерія Жогло, Анастасія Сидоренко та Маргарита Садова;

III місце – Анастасія Сидоренко, Єва Кінаш (дві роботи) та Маргарита Садова

Разом юні майстрині здобули 14 нагород.