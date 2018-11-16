«Золотий лелека» приніс юним сумським художницям 14 нагород

Проходив такий днями в с. Рибаковка (Миколаївська область).
Фестиваль покликаний створити умови вільного спілкування між дітьми різних країн світу, об’єднати українських дітей, а також сприяти відродженню культури і мистецтв України, пошуку та підтримці її талановитої молоді, надання дітям можливості реалізувати власні творчі здібності, залучення дітей до світу мистецтва, до вивчення національної культури і традицій свого народу.
Всі шість фестивальних днів у творчих майстернях були насиченими та плідними. Юні художниці з Сум: Яна КАРПЕНКО, Єва КІНАШ, Маргарита САДОВА, Анастасія СИДОРЕНКО, Аріна РАШЕВСЬКА, Валерія ЖОГЛО, Дана ГРИГОР’ЄВА мали змогу доторкнутися до таємниць народного розпису, вибійки, витинанки, живопису та графіки. Дівчата виготовляли художні твори в двох номінаціях з вище перелічених напрямків. У результаті клопіткої творчої праці вони отримали високі нагороди.
Яна Карпенко у різних категоріях у номінації «Малюнок, живопис, графіка» здобула Гран-прі та посіла друге місце.
У номінації «Малюнок, живопис, графіка» роботи Діани Григор’євої здобули I та II місця, Аріни Рашевської – I та III місця, Валерія Жогло посіла II місце.
Результати у номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво»:
Разом юні майстрині здобули 14 нагород.
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