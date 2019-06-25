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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Розширено перелік товарів з Росії, заборонених до ввезення

Кабінет Міністрів України постановою від 15.05.2019 № 535 «Про внесення змін до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації» розширив перелік товарів з Російської Федерації, заборонених до ввезення в Україну.

Так, з 1 липня заборонено ввезення ветеринарних вакцин і лікарських препаратів; будь-якого одягу, включаючи костюми, футболки, шкарпетки, взуття, нижню білизну тощо; цементу; кормів для тварин; шпалер; деяких металевих виробів; обладнання для хлібобулочних виробів.

Також заборона поширюється на ввезення деяких транспортних засобів: тракторів, транспорту для перевезення 10 і більше осіб, легкових та вантажних автомобілів, а також транспортних засобів спеціального призначення.

При цьому деякі положення постанови наберуть чинності з 1 березня 2020 року. Це стосується вживаних залізничних і трамвайних вагонів.

 
Право Митниця
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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