Розширено перелік товарів з Росії, заборонених до ввезення

Так, з 1 липня заборонено ввезення ветеринарних вакцин і лікарських препаратів; будь-якого одягу, включаючи костюми, футболки, шкарпетки, взуття, нижню білизну тощо; цементу; кормів для тварин; шпалер; деяких металевих виробів; обладнання для хлібобулочних виробів.

Також заборона поширюється на ввезення деяких транспортних засобів: тракторів, транспорту для перевезення 10 і більше осіб, легкових та вантажних автомобілів, а також транспортних засобів спеціального призначення.

При цьому деякі положення постанови наберуть чинності з 1 березня 2020 року. Це стосується вживаних залізничних і трамвайних вагонів.