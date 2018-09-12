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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В зоне ООС погиб боец с Сумщины

4 июля в больнице Курахово (Донецкая область) от полученных ранений скончался наш земляк, уроженец с. Подопригоры Лебединского района, воин 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила - старший солдат Эдуард Лобода.

Как сообщила пресс служба бригады, 3 июля Эдуард вместе с побратимами обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагалась действие диверсионно-разведывательных групп противника. По предварительной информации было известно, что в течение последнего месяца противник небольшими группами проникал в населенный пункт Марьинка, устанавливая мины на маршрутах, которыми передвигались как военные, так и гражданские.

Группа наших военных, которую возглавлял старший солдат Лобода, выбрала правильный рубеж для противодействия, что позволило исключить проникновение вражеских диверсантов в район наших подразделений.

Но очевидно накануне, противник успел установить на данном направлении фугасы с новейшими датчиками движения российского производства. Эдуард, который был впереди своей группы, прикрыл побратимов от взрыва, приняв весь удар на себя. Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Эдуард Витальевич Лобода, 02.01.1994 года рождения не смог остаться в стороне, когда на Родину пришла война, и пошел на фронт сначала добровольцем, а затем подписал контракт с ВС Украины.

«Почти всему научился сам. Кроме мастерства в своем призвании, был душой компании и всегда готовым прийти на помощь своим собратьям. Пользовался большим авторитетом в коллективе, всегда шел первым и возвращался последним. Не боялся брать ответственность на себя», - так вспоминают об Эдуардк побратимы.

Общество Погибший в ООС Эдуард Лобода
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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