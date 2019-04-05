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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Роменской исправительной колонии приговоренный к пожизненному заключению женился

В государственном учреждении «Роменская исправительная колония (№56)» приговоренный к пожизненному лишению свободы заключил «Брак за сутки» со своей избранницей.

Проведение свадебных церемоний в условиях исправительных колоний стало уже привычным явлением, и железные решетки не является преградой. Невесты предпочитают вступать в брак, несмотря на приговоры суда и назначенные сроки наказания. Условия регистрации осужденных почти не отличаются от обычной церемонии.

Церемонию провел представитель Роменского горрайонного отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Сумской области и представитель Коммунальной организации отдела культуры исполнительного комитета городского совета г. Ромны.

Администрация учреждения поздравила молодоженов со значительным событием в их жизни. Исполняющий обязанности начальника учреждения Вадим Мартыненко отметил, что укрепление социально полезных завязок с помощью брака, положительно влияют на поведение осужденных.

Общество Брак Пожизненное заключение Роменская исправительная колония №56
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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