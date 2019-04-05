В Роменской исправительной колонии приговоренный к пожизненному заключению женился

Проведение свадебных церемоний в условиях исправительных колоний стало уже привычным явлением, и железные решетки не является преградой. Невесты предпочитают вступать в брак, несмотря на приговоры суда и назначенные сроки наказания. Условия регистрации осужденных почти не отличаются от обычной церемонии.
Церемонию провел представитель Роменского горрайонного отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Сумской области и представитель Коммунальной организации отдела культуры исполнительного комитета городского совета г. Ромны.
Администрация учреждения поздравила молодоженов со значительным событием в их жизни. Исполняющий обязанности начальника учреждения Вадим Мартыненко отметил, что укрепление социально полезных завязок с помощью брака, положительно влияют на поведение осужденных.
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