Центр дозвілля молоді запрошує сумських підлітків до англомовного наметового табору

До табору беруть старшокласників та студентів коледжів і училищ віком від 15 до 17 років, які проживають у Сумах. Таборитимуться вони біля села Грунівка Краснопільського району. Зміна триватиме вісім днів (з 2 по 9 серпня), впродовж яких активний відпочинок на свіжому повітрі (рухливі ігри, квести, купання в річці, плавання на байдарках, пісні біля вогнища) поєднуватиметься з навчанням із використанням методів неформальної освіти.

«Головна ідея табору полягає не у вивченні граматики чи лексики іноземної мови, а у створенні умов для вільного і невимушеного спілкування з носіями мови, подолання мовного бар'єру», – зазначають організатори.

Важлива увага приділятимуть і формуванню навичок командної роботи, ефективної комунікації, взаємоповаги і взаєморозуміння.

Перебування в таборі є безоплатним, необхідно лише попередньо заповнити анкету.

Тел. для довідок: (099)3495840.