Мэр Ромен снова подал в суд на автора петиции о своей отставке Роменский районный суд принял новое заявление от мэра Ромен Сергея Салатуна о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Определением суда от 14.06.2019 г. исковое заявление мэра города Салатуна С. было оставлено без движения и предоставлено время для устранения недостатков. Истцом были устранены недостатки, на которые указал суд.

По данному делу назначено подготовительное заседание на 22 июля 2019 в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Ромны, бульвар Шевченко, 14. Дело рассматривает судья Евтюшенкова В.И.

Свои требования мэр города обосновывает тем, что в мае 2019 года гражданкой К. была опубликована электронная петиция «Об отставке Сергея Салатуна с должности городского головы г. Ромны и роспуске исполнительного комитета Роменского городского совета Сумской области».

«В данной петиции автор выражает недоверие и обвинения в том, что решениями и распоряжениями, я, как мэр города наношу неправомерной вреда общине города и его имуществу.

Также в данной петиции высказано обвинения меня в том, что я являюсь обвиняемым по уголовному делу с коррупционной составляющей.

И еще автор петиции заявляет что я имею алкогольную зависимость», - отметил в заявлении С.Салатун.

Он просит суд:

- признать недостоверной, такой, которая порочит его честь, достоинство, деловую репутацию, информацию изложенную в электронной петиции «Об отставке Сергея Салатуна с должности городского головы г. Ромны и роспуске исполнительного комитета Роменского городского совета Сумской области», распространенной гражданкой К.

- обязать К. опровергнуть распространенную недостоверную информацию в отношении мэра таким образом, как была распространена электронная петиция, и на следующей сессии Роменского городского совета.