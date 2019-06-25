Чемпионат Сумщины: анонс 7-го тура

Высшая лига
6.07.2019
16:00 Тростянец, стадион им. В.Куца
«Тростянец» - «Кролевец»
17:00 Сумы, стадион «Юбилейный»
ФК «LS Group» Сумской р-н - ФК «Ромны»
17:00 Дружба
ФК «Дружба» - «Тростянец-2»
18:00 Глухов, стадион «Дружба»
«Велетенеь» Глухов - ФК «Шостка»
Первая лига
5.07.2019
05.07
18:00 Сумы, ФЦ «Барса»
«Украина-Аграрная» Токари - «Сумбуд-Барса 2003» Сумы
06.07
16:00 Севериновка
«Колос» Севериновка - «Авангард» Белополье
17:00 Краснополье
«Явор» Краснополье - «Ярославна» Путивль
18:00 Конотоп, стадион «Локомотив»
«Кристалл» Конотоп - «Сейм» Путивль
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