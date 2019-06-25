Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:28262

Чемпионат Сумщины: анонс 7-го тура

5-6 июля пройдут матчи 7-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

6.07.2019

16:00 Тростянец, стадион им. В.Куца

«Тростянец» - «Кролевец»

17:00 Сумы, стадион «Юбилейный»

ФК «LS Group» Сумской р-н - ФК «Ромны»

17:00 Дружба

ФК «Дружба» - «Тростянец-2»

18:00 Глухов, стадион «Дружба»

«Велетенеь» Глухов - ФК «Шостка»

Первая лига

5.07.2019

05.07

18:00 Сумы, ФЦ «Барса»

«Украина-Аграрная» Токари - «Сумбуд-Барса 2003» Сумы

06.07

16:00 Севериновка

«Колос» Севериновка - «Авангард» Белополье

17:00 Краснополье

«Явор» Краснополье - «Ярославна» Путивль

18:00 Конотоп, стадион «Локомотив»

«Кристалл» Конотоп - «Сейм» Путивль

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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В Ромны приедут обладатели золотого мяча. Сразу двое
Вчера 12:39

В Ромны приедут обладатели золотого мяча. Сразу двое

В субботу, 6 июля, в Ромнах пройдет финальный матч на кубок Петра Калнышевского по футболу....

В чемпионате Сумщины сыграли перенесенный матч
Вчера 11:13

В чемпионате Сумщины сыграли перенесенный матч

3 июля был сыгран перенесенный матч 3-го тура чемпионата области по футболу в высшей лиге....

Липоводолинский «Альянс» получил соперников
29.06.2019 20:44

Липоводолинский «Альянс» получил соперников

ПФЛ объявила состав участников чемпионата 2019/20 во второй лиге....

Сумские аматоры с «серебром» чемпионата Украины
29.06.2019 19:52

Сумские аматоры с «серебром» чемпионата Украины

Сегодня, 29 июня, в Киеве прошел финальный матч чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

Конференция ПФЛ проголосовала за исключение ПФК «Сумы» из Второй лиги
27.06.2019 17:24

Конференция ПФЛ проголосовала за исключение ПФК «Сумы» из Второй лиги

Сегодня, 27 июня, состоялась конференция ПФЛ, по итогам которой в результате голосования было принято решение исключить из Второй лиги чемпионата...

Новости

В зоне ООС погиб боец с Сумщины
Вчера 16:54
Сумская «ART’elь moda» выиграла гран-при в Италии
Сегодня 11:23
У Конотопі ще один варіант пам’ятника Героям Небесної Сотні
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Спасатели с Сумщины прибыли на Донетчину для помощи в восстановлении домов
Сегодня 10:44
На Сумщине два кандидата в нардепы отказались от участия в выборах
Сегодня 10:41
На Сумщину приедет министр образования
Сегодня 10:30
Чемпионат Сумщины: анонс 7-го тура
Сегодня 10:28
В Сумах потратят почти полмиллиона бюджетных гривен на уборку свалки на Космической
Сегодня 10:21
Мэр Ромен снова подал в суд на автора петиции о своей отставке
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Центр дозвілля молоді запрошує сумських підлітків до англомовного наметового табору
Сегодня 09:13
Розширено перелік товарів з Росії, заборонених до ввезення
Сегодня 08:38
В Роменской исправительной колонии приговоренный к пожизненному заключению женился
Сегодня 08:02
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Статьи

Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
02.07.2019 13:25
Собачья жизнь: как обустроен приют для бездомных животных
01.07.2019 18:41
Ювілейна «Стара Фортеця»
01.07.2019 15:58
Хто балотується у Верховну Раду від Сумщини (оновлено)
27.06.2019 13:38
Сохраните свое сердце
27.06.2019 10:04
Нова модель адміністративно-територіального устрою Сумської області: проект Мінрегіону України
26.06.2019 20:46
Интрига усиливается: ЦИК зарегистрировал еще одного топ-кандидата в 157 округе ®
26.06.2019 18:33
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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