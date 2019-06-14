Спасатели с Сумщины прибыли на Донетчину для помощи в восстановлении домов

3 июля на Восток нашей страны в Донецкую область отправились спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в количестве 39...
1 июля в 11.55 в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от жителя села Гаи Роменского района о...
19 червня рятувальники відвідали міські пляжі обласного центру....
18 июня в 21:04 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи в Сумах по ул. Героев...
14 червня рятувальники Сумщини долучились до « Всесвітнього дня донора крові»....