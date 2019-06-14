Спасатели с Сумщины прибыли на Донетчину для помощи в восстановлении домов Сотрудники Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины из города Ромны Сумской области 4 июля прибыли в Донецкую область для проведения восстановительных работ в прифронтовых городах, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

«Дежурные силы и средства Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины 4 июля прибыли на Донетчину для проведения дальнейших ремонтных работ», - говорится в сообщении. Представители Главного управления провели для прибывших спасателей соответствующий инструктаж и нацелили бойцов на плодотворную и качественную дальнейшую работу. Всего с начала проведения восстановительных работ бойцы ГСЧС уже завершили ремонт по 234 адресам в городах Марьинка и Красногоровка, а также в Волновахском районе.