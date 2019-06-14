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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Спасатели с Сумщины прибыли на Донетчину для помощи в восстановлении домов

Сотрудники Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины из города Ромны Сумской области 4 июля прибыли в Донецкую область для проведения восстановительных работ в прифронтовых городах, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.
«Дежурные силы и средства Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины 4 июля прибыли на Донетчину для проведения дальнейших ремонтных работ», - говорится в сообщении.
Представители Главного управления провели для прибывших спасателей соответствующий инструктаж и нацелили бойцов на плодотворную и качественную дальнейшую работу.
Всего с начала проведения восстановительных работ бойцы ГСЧС уже завершили ремонт по 234 адресам в городах Марьинка и Красногоровка, а также в Волновахском районе.
Общество Спасатели
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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