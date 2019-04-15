Завтра в Сумах стартует кубок области по пляжному волейболу 5-7 июля в Сумах на Студенческом пляже в городском парке им. И. Кожедуба пройдет Открытый кубок Сумской области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

Состав команды – 2 игрока, 1 тренер или представитель команды. Начало соревнований – 5 июля в 15-00. Регистрация команд – до начала соревнований. Сканированные и заверенные печатями заявки команд предоставлять до начала соревнований на месте. Ответственное лицо – Самодай Валерий Иванович, м.т. – 050-615-83-98.