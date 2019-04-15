Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5442

Завтра в Сумах стартует кубок области по пляжному волейболу

5-7 июля в Сумах на Студенческом пляже в городском парке им. И. Кожедуба пройдет Открытый кубок Сумской области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

Состав команды – 2 игрока, 1 тренер или представитель команды.

Начало соревнований – 5 июля в 15-00. Регистрация команд – до начала соревнований. Сканированные и заверенные печатями заявки команд предоставлять до начала соревнований на месте. Ответственное лицо – Самодай Валерий Иванович, м.т. – 050-615-83-98.

 
Спорт Пляжный волейбол
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«Та еще парочка» Джонатан Левин (США, 2019)
«Та еще парочка» Джонатан Левин (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 17:00 19:30 22:00
«Проклятие Аннабель 3 » Гари Доберман (США, 2019)
«Проклятие Аннабель 3 » Гари Доберман (США, 2019)
Кино Космос
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«Yesterday» Дэнни Бойл (Великобритания, 2019)
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Кино Космос
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«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
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12:30—45 грн. 16:35—50 грн.
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
Кино Дружба
20-25 - 70 грн.
 
"Где я останусь" Дж. Кловера
Театр Театр им. М.С.Щепкина
18.30
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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