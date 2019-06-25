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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:19375

В Сумах напротив управления патрульной полиции на переходе сбили пешехода (видео)

Происшествие случилось 3 июля, около 10 часов, на улице Белопольское шоссе.

По предварительным данным, 41-летний водитель, управляя автомобилем Opel Astra допустил наезд на 27-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде закрытого перелома акромиального конца левой ключицы со смещением, закрытого перелома костей левой голени со смещением и подвывихом стопы.

Стражи порядка обеспечили безопасность дорожного движения и вызвали на место ДТП следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. Продолжаются следственные действия.

Право Дтп
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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