В Сумах напротив управления патрульной полиции на переходе сбили пешехода (видео) Происшествие случилось 3 июля, около 10 часов, на улице Белопольское шоссе.

По предварительным данным, 41-летний водитель, управляя автомобилем Opel Astra допустил наезд на 27-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде закрытого перелома акромиального конца левой ключицы со смещением, закрытого перелома костей левой голени со смещением и подвывихом стопы.

Стражи порядка обеспечили безопасность дорожного движения и вызвали на место ДТП следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. Продолжаются следственные действия.