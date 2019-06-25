В Сумах напротив управления патрульной полиции на переходе сбили пешехода (видео)

По предварительным данным, 41-летний водитель, управляя автомобилем Opel Astra допустил наезд на 27-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде закрытого перелома акромиального конца левой ключицы со смещением, закрытого перелома костей левой голени со смещением и подвывихом стопы.
Стражи порядка обеспечили безопасность дорожного движения и вызвали на место ДТП следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. Продолжаются следственные действия.
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