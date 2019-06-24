Как сыграли наши на чемпионате Европы по «хоккею 5» В Польше продолжается чемпионат Европы по «хоккею 5» среди юношей и девушек до 16 лет.

Сегодня сборные Украины, в составе которых по три воспитанника сумской СДЮШОР «Динамо», сыграли по одному матчу.

Юношеская сборная проиграла хорватам 4:5 (голы на счету сумчанина Ярослава Бергилевича - 3 и Владислава Чернюка). Завтра украинцы сыграют против французов, однако с 3 очками наши ребята занимают четвертое место и уже потеряли шансы на полуфинал. Однако Ярослав Бергилевич пока первый в списке бомбардиров турнира.

Девичья команда разгромила грузинок 12:0 (Вероника Мовчан - 6, Екатерина Барыло, Анастасия Шишина - 2, Елизавета Ведмидь - 2, Валерия Андриевская). Завтра наши девушки будут играть против австриек. Сейчас украинки занимают четвертое место в группе с 3 очками, однако еще имеют шансы зацепиться за полуфинал. Вероника Мовчан с 7 голами на втором месте среди бомбардирок.