Как сыграли наши на чемпионате Европы по «хоккею 5»

Сегодня сборные Украины, в составе которых по три воспитанника сумской СДЮШОР «Динамо», сыграли по одному матчу.
Юношеская сборная проиграла хорватам 4:5 (голы на счету сумчанина Ярослава Бергилевича - 3 и Владислава Чернюка). Завтра украинцы сыграют против французов, однако с 3 очками наши ребята занимают четвертое место и уже потеряли шансы на полуфинал. Однако Ярослав Бергилевич пока первый в списке бомбардиров турнира.
Девичья команда разгромила грузинок 12:0 (Вероника Мовчан - 6, Екатерина Барыло, Анастасия Шишина - 2, Елизавета Ведмидь - 2, Валерия Андриевская). Завтра наши девушки будут играть против австриек. Сейчас украинки занимают четвертое место в группе с 3 очками, однако еще имеют шансы зацепиться за полуфинал. Вероника Мовчан с 7 голами на втором месте среди бомбардирок.
3 июля прошли первые матчи чемпионата Европы по «хоккея 5» среди юношей и девушек до 16 лет....
3-6 июня в Польше состоится чемпионат Европы среди юношей и девушек по «хоккею 5»....
28-30 июня в Борисполе состоялся финальный тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....
20-23 июня в Виннице проходил чемпионат Украины по хоккею на траве «Хоккей 5S» среди юношей 2003-2004 г.р....
20-23 июня в Борисполе проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2002-2003 г.р....