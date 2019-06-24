Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:13243

Как сыграли наши на чемпионате Европы по «хоккею 5»

В Польше продолжается чемпионат Европы по «хоккею 5» среди юношей и девушек до 16 лет.

Сегодня сборные Украины, в составе которых по три воспитанника сумской СДЮШОР «Динамо», сыграли по одному матчу.

Юношеская сборная проиграла хорватам 4:5 (голы на счету сумчанина Ярослава Бергилевича - 3 и Владислава Чернюка). Завтра украинцы сыграют против французов, однако с 3 очками наши ребята занимают четвертое место и уже потеряли шансы на полуфинал. Однако Ярослав Бергилевич пока первый в списке бомбардиров турнира.

Девичья команда разгромила грузинок 12:0 (Вероника Мовчан - 6, Екатерина Барыло, Анастасия Шишина - 2, Елизавета Ведмидь - 2, Валерия Андриевская). Завтра наши девушки будут играть против австриек. Сейчас украинки занимают четвертое место в группе с 3 очками, однако еще имеют шансы зацепиться за полуфинал. Вероника Мовчан с 7 голами на втором месте среди бомбардирок.

Спорт Хоккей на траве
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«Та еще парочка» Джонатан Левин (США, 2019)
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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