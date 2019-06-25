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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:23201

Сумская «ART’elь moda» выиграла гран-при в Италии

Юные сумские дизайнеры и модели произвели фурор в Италии на «WORLD FASHION KIDS».

Радостной новостью об европейском успехе поделилась руководитель дизайн-студии «ART’elь moda» Лариса Ванеева на своей странице в Фейсбуке:

««ART’elь moda» в Европе!
Народный коллектив дизайн-студия «ART’elь moda» стала участником и почетным гостем грандиозного мероприятия «WORLD FASHION KIDS» — международного фестиваля моделей и дизайнеров, который прошел с 23 по 28 июня в Италии, в живописном древнем курортном городке Монтекатини Терме, окруженном зелеными тосканскими склонами и славящемся на всю Европу своими животворными термальными источниками. Это шестая поездка коллектива на европейские фестивали.
26 июля в окружении мраморных колонн Термы Теттуччи 25 юных сумских моделей в возрасте от 8 до 16 лет продемонстрировали эффектное шоу с показами коллекций «Виват, гусары!» (автор – Марина Шаповаленко) и «Вільний птах» (автор – Лариса Кохана). Жюри фестиваля, в состав которого входили представители Итальянской Академии моды и дизайна (The Italian Academi of Fashion and Design), известного в Европе детского модельного агенства «My VIP», главный редактор журналов «White Sposa» и «The Real Wedding» Simona Polli, а также президент фестиваля Natalya Kovalyova приняли решение наградить коллектив дизайн-студии «ART’elь moda» главным призом фестиваля- кубком и дипломом «ГРАН –ПРИ»! При вручении приза Наталья Ковалева назвала впечатление от выступления украинского коллектива « самым большим восхищением», а сам театр моды – «великолепным»!
Удивление специалистов вызывает еще и тот факт, что юные модели 13-16 лет сами отшивают свои прекрасные костюмы!
Поездка в Италию запомнится юным звездочкам «ART’elь moda» не только участием в фестивале, но и яркими впечатлениями от экскурсий по древнему Монтекатини Альта, великой и прекрасной Флоренции, незабываемой Пизе с ее уникальным архитектурным ансамблем, купанием в термальных бассейнах и теплом Средиземном море!».

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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