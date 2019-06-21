Завтра в Сумах временно ограничат движение транспорта В связи с проведением в Сумах фестиваля супергероев «Super Hero Fest» в эту субботу, 6 июля, несколько улиц города временно ограничат движение транспорта.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Александра Лысенко. В документе сообщается, что в период с 12:00 до 19:00 Управление патрульной полиции в Сумской области ограничит движение транспорта Покровской площадью от Сумского областного краеведческого музея до перекрестка «Покровская площадь - ул. Гагарина». Программа фестивалья здесь.