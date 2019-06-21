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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:46302

Завтра в Сумах временно ограничат движение транспорта

В связи с проведением в Сумах фестиваля супергероев «Super Hero Fest» в эту субботу, 6 июля, несколько улиц города временно ограничат движение транспорта.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Александра Лысенко.

В документе сообщается, что в период с 12:00 до 19:00 Управление патрульной полиции в Сумской области ограничит движение транспорта Покровской площадью от Сумского областного краеведческого музея до перекрестка «Покровская площадь - ул. Гагарина».

Программа фестивалья здесь.

Общество Ограничение движения
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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