Завтра в Сумах временно ограничат движение транспорта

Об этом говорится в распоряжении городского головы Александра Лысенко.
В документе сообщается, что в период с 12:00 до 19:00 Управление патрульной полиции в Сумской области ограничит движение транспорта Покровской площадью от Сумского областного краеведческого музея до перекрестка «Покровская площадь - ул. Гагарина».
Программа фестивалья здесь.
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