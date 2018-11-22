Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29257

Конотопский «Авиакон» в два раза переплачивает за комплектующие?

Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», который входит в структуру «Укроборонпрома», обнародовал отчет о заключенном договоре на закупку 5 комплектов лопастей рулевого винта 246-3925-00.

Стоимость закупки составила 10,3 млн. грн. Таким образом, один комплект рулевых лопастей обойдется заказчику в 2,060 млн. Комплект лопастей рулевого винта 246-3925-00 состоит из трех лопастей длиной 1,7 м, весом 14,3 кг. Они устанавливаются на вертолетах МИ-8 и МИ-171, 172. Заказчик не обнародовал сам договор и никакой информации о происхождении продукции (производителя).

К слову, ранее СМИ сообщали, что «Авиакон» покупает лопасти вертолетов в РФ на десятки миллионов грн. При этом стоимость последней закупки в разы превышает цены в РФ. Так, в прошлом году российское АО «НВА» закупило такие же лопасти рулевого винта 246-3925-00 по цене 2,3 млн. руб. за комплект. Это около 1 миллиона гривен, что в 2 раза дешевле, чем в этом году покупает украинский государственный «Авиакон». При этом поставщиком «Авиакон» выбрал компанию, которая зарегистрирована в жилом доме в Житомире. ООО «Авиапрофешинал» основано в 2010 году и с тех пор получает госзаказы исключительно от воинских частей и предприятий Минобороны. Однако последний контракт стал рекордным для этой фирмы по сумме. «Авиапрофешинал» зарегистрировано в Житомире, на ул. Довженко, 47. Это обычный многоэтажный дом. Согласно документации по одному из тендеров, директор и коммерческий директор являются единственными работниками этой компании…

Согласно реестру судебных дел, в 2014 году директор ООО «Авиапрофешинал» получил приговор по уголовному делу о нелегальной продаже военной продукции иностранной компании ALL Group Ltd с нарушением порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю. По соглашению со следствием он признал себя виновным и получил наказание в виде штрафа 2975 грн, сообщает Громадський моніторинг.

Экономика Авиакон
view counter

По тематике

01.07.2019 15:05

Дело «Авиакон»: суд отпустил подозреваемого

Суд отпустил под личное обязательство представителя оффшорной компании Юрия Крыжалко, которого подозревают в причастности к нанесению ущерба государственному предприятию «Конотопский...

20.06.2019 12:28

Дело «Авиакона»: суд отменил меру пресечения подозреваемому

Суд отменил ночной домашний арест с возложением ряда обязанностей представителю оффшора Юрию Крыжалко, которого подозревают в причастности к нанесению ущерба...

Экс-директору «Авиакона» продлили меру пресечения
24.05.2019 13:59

Экс-директору «Авиакона» продлили меру пресечения

Суд продлил обязанности бывшему директору государственного предприятия «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» Анатолию Буцану по делу нанесения ущерба предприятию....

15.05.2019 12:42

В Конотопе минировали авиазавод (видео)

Конотопские правоохранители проверяют информацию о заминировании ГП «Авиакон»....

Троих чиновников подозревают в растрате 13 млн грн конотопского «Авиакона»
22.11.2018 11:47

Троих чиновников подозревают в растрате 13 млн грн конотопского «Авиакона»

Детективы НАБУ сообщили трем лицам о подозрении в злоупотреблении служебным положением, из-за чего ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» нанесен ущерб...

Новости

В зоне ООС погиб боец с Сумщины
Вчера 16:54
Сумские футзалисты сыграют в Лиге чемпионов
Сегодня 14:59
В Путивле прошел первый тур чемпионата Сумщины по баскетболу 3х3
Сегодня 14:20
Сумская мэрия пообещала остановку на Металлургов, но без тротуара
Сегодня 13:37
В Сумах сгорел детский лабиринт возле Чешки
Сегодня 12:42
Конотопский «Авиакон» в два раза переплачивает за комплектующие?
Сегодня 12:29
Завтра в Сумах временно ограничат движение транспорта
Сегодня 11:46
Сумская «ART’elь moda» выиграла гран-при в Италии
Сегодня 11:23
У Конотопі ще один варіант пам’ятника Героям Небесної Сотні
Сегодня 10:58
Спасатели с Сумщины прибыли на Донетчину для помощи в восстановлении домов
Сегодня 10:44
На Сумщине два кандидата в нардепы отказались от участия в выборах
Сегодня 10:41
На Сумщину приедет министр образования
Сегодня 10:30
view counter
view counter

Статьи

Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
02.07.2019 13:25
Собачья жизнь: как обустроен приют для бездомных животных
01.07.2019 18:41
Ювілейна «Стара Фортеця»
01.07.2019 15:58
Хто балотується у Верховну Раду від Сумщини (оновлено)
27.06.2019 13:38
Сохраните свое сердце
27.06.2019 10:04
Нова модель адміністративно-територіального устрою Сумської області: проект Мінрегіону України
26.06.2019 20:46
Интрига усиливается: ЦИК зарегистрировал еще одного топ-кандидата в 157 округе ®
26.06.2019 18:33
Молодий і самостійний. Що ми знаємо про кандидата Олексія Оскера?
26.06.2019 17:14
Могриця збирає небайдужих до краси та природи
26.06.2019 16:01
Куточок покупця: як отримати грошову винагороду від супермаркету
25.06.2019 12:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.