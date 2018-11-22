Конотопский «Авиакон» в два раза переплачивает за комплектующие? Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», который входит в структуру «Укроборонпрома», обнародовал отчет о заключенном договоре на закупку 5 комплектов лопастей рулевого винта 246-3925-00.

Стоимость закупки составила 10,3 млн. грн. Таким образом, один комплект рулевых лопастей обойдется заказчику в 2,060 млн. Комплект лопастей рулевого винта 246-3925-00 состоит из трех лопастей длиной 1,7 м, весом 14,3 кг. Они устанавливаются на вертолетах МИ-8 и МИ-171, 172. Заказчик не обнародовал сам договор и никакой информации о происхождении продукции (производителя).

К слову, ранее СМИ сообщали, что «Авиакон» покупает лопасти вертолетов в РФ на десятки миллионов грн. При этом стоимость последней закупки в разы превышает цены в РФ. Так, в прошлом году российское АО «НВА» закупило такие же лопасти рулевого винта 246-3925-00 по цене 2,3 млн. руб. за комплект. Это около 1 миллиона гривен, что в 2 раза дешевле, чем в этом году покупает украинский государственный «Авиакон». При этом поставщиком «Авиакон» выбрал компанию, которая зарегистрирована в жилом доме в Житомире. ООО «Авиапрофешинал» основано в 2010 году и с тех пор получает госзаказы исключительно от воинских частей и предприятий Минобороны. Однако последний контракт стал рекордным для этой фирмы по сумме. «Авиапрофешинал» зарегистрировано в Житомире, на ул. Довженко, 47. Это обычный многоэтажный дом. Согласно документации по одному из тендеров, директор и коммерческий директор являются единственными работниками этой компании…

Согласно реестру судебных дел, в 2014 году директор ООО «Авиапрофешинал» получил приговор по уголовному делу о нелегальной продаже военной продукции иностранной компании ALL Group Ltd с нарушением порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю. По соглашению со следствием он признал себя виновным и получил наказание в виде штрафа 2975 грн, сообщает Громадський моніторинг.