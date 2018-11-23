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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:21295

В Сумах потратят почти полмиллиона бюджетных гривен на уборку свалки на Космической

В системе Prozorro департамент инфраструктуры Сумского горсовета провел тендер на ликвидацию несанкционированной мусорной свалки на ул. Космической.

Тендер выиграла фирма ООО «ЕЛЛТА» за 449 тыс. 929 грн. Фирма зарегистрирована в Сумах по Покровской пл.., 6А, то есть в помещении бывшего кафе «Кобзарь» («Русский чай»), которое сейчас находится в стадии реконструкции. ООО «Кафе «Кобзарь» связывают с депутатом Сумского горсовета Виталием Жиленко, который известен своими связями с мусорным бизнесом.

Закончить уборку нужно до 30 ноября 2019 года.

Напомним: свалка на Космической появилась в сентябре прошлого года сразу после того, как Сумской горсовет принял решение предоставить КП «Сумыжилкомсервис» два участка на ул. Космической - площадью 2,9 и 2,1 га - для размещения площадок для накопления и сортировки строительного мусора. Планировалось, что сюда со всего города будут свозить стройотходы, складировать и сортировать их, а все не пригодное к дальнейшей переработке - вывозить на зеленый полигон и полигон ТБО. Однако один из мусороперевозчиков – по утверждению местных жителей, компания «А-Муссон», о чем они не раз говорили мэру Сум как на личных приемах, так и во время сессии Сумского горсовета - начал привозить на Космическую обычные отходы, фактически устроив на территории Сум тривиальную свалку. Жители Тополянского массива потребовали немедленно вернуть участкам прежнее состояние. А Госэкоинспекция в Сумской области за засорение земельного участка неустановленными лицами еще и насчитала сумму ущерба в размере 29 млн грн и направила дело в Сумскую местную прокуратуру. Городской голова пообещал, что «А-Муссон» уберет все, что он навывозил, а город сделает так, что на Космической не будет свалки, но... прошло уже 10 месяцев, сроки уборки перенесли в очередной раз перенесли в мае этого года.

Общество Космическая свалка
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