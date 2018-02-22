На Сумщину приедет министр образования

В рамках рабочей поездки - посещение опорного заведения, пилотного проекта Новой украинской школы - Краснопольской СОШ, государственного учебного заведения «Сумское межрегиональное высшее профессиональное училище», Сумского национального аграрного университета, сообщает пресс-служба Сумской ОГА.
На Сумщине с рабочей поездкой находится первый заместитель министра по делам ветеранов Григорий Галаган....
Сегодня, 7 марта, на Сумщине с рабочим визитом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко....
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, которая была в пятницу в Сумах, считает, что власти города экономят на школьниках...
Сегодня, 15 февраля, на Сумщине пребывает министр образования и науки Украины Лилия Гриневич....
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил народный депутат Украины от Сум Олег Медуница....