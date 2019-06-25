На Сумщине два кандидата в нардепы отказались от участия в выборах

Это Елена Сердюк (160 округ) и Евгений Матвеенко (157 округ). Информация об этом размещена на сайте Центральной избирательной комиссии, пишет UA:СУМИ.
Елена Сердюк выдвигалась от партии «Свобода», Евгений Матвеенко шел как самовыдвиженец.
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