У Конотопі ще один варіант пам’ятника Героям Небесної Сотні

Про це йдеться на сторінці міськради у фейсбуці.
«Шановні мешканці міста Конотоп
2 липня 2019 року на офіційній сторінці міської ради у фейсбуці на ваш розгляд та для обговорення була представлена пропозиція, яка надійшла від місцевого скульптора «Макет пам’ятника Героям Небесної Сотні». Оскільки більшість, судячи з коментарів, не погоджується з даним макетом скульптури, виконавчий комітет міської ради пропонує повернутись до ескізу пам’ятника Героям Небесної Сотні, який набрав більшість у голосуванні, яке було проведено на офіційній сторінці Конотопської міської ради у Фейсбуці 29 листопада 2018 року. Просимо ще раз визначитись із місцем розташування пам’ятника Героям Небесної Сотні з-поміж двох варіантів:
1) на площі навпроти будівлі Конотопської міської ради;
2) у майбутньому сквері, який планується зробити від перехрестя вулиць Є.Коновальця та М.Амосова в бік ЦРЛ ім.ак.Давидова.
Просимо залишати свої коментарі під даним постом у Фейсбуці на офіційній сторінці Конотопської міської ради.
Дякуємо за співпрацю!», - йдеться у повідомленні.
Попередній макет можна подивитися тут.
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