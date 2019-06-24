У Конотопі ще один варіант пам’ятника Героям Небесної Сотні У Конотопській міській раді передумали щодо проекту пам’ятника Героям Небесної Сотні

Про це йдеться на сторінці міськради у фейсбуці.

«Шановні мешканці міста Конотоп

2 липня 2019 року на офіційній сторінці міської ради у фейсбуці на ваш розгляд та для обговорення була представлена пропозиція, яка надійшла від місцевого скульптора «Макет пам’ятника Героям Небесної Сотні». Оскільки більшість, судячи з коментарів, не погоджується з даним макетом скульптури, виконавчий комітет міської ради пропонує повернутись до ескізу пам’ятника Героям Небесної Сотні, який набрав більшість у голосуванні, яке було проведено на офіційній сторінці Конотопської міської ради у Фейсбуці 29 листопада 2018 року. Просимо ще раз визначитись із місцем розташування пам’ятника Героям Небесної Сотні з-поміж двох варіантів:

1) на площі навпроти будівлі Конотопської міської ради;

2) у майбутньому сквері, який планується зробити від перехрестя вулиць Є.Коновальця та М.Амосова в бік ЦРЛ ім.ак.Давидова.

Просимо залишати свої коментарі під даним постом у Фейсбуці на офіційній сторінці Конотопської міської ради.

Дякуємо за співпрацю!», - йдеться у повідомленні.

Попередній макет можна подивитися тут.