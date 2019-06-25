В Сумах сгорел детский лабиринт возле Чешки

О пожаре сообщили случайные прохожие. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 2-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что детский лабиринт охвачено огнем по всей площади, образовалась угроза перекидывания огня на рядом расположенную детскую надувную горку и 2 спортивных батута.
Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений в 00:06 возгорание удалось локализовать, не допустив его дальнейшего распространения, а в 00:15 - полностью ликвидировать, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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