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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:37257

Сумская мэрия пообещала остановку на Металлургов, но без тротуара

Получила ответ городских властей электронная петиция «Обустройство остановки по ул. Металлургов»

«По улице Металлургов в направлении автовокзала и проспекта Курского остановка находится в ужасном состоянии: отсутствует тротуар между пешеходным переходом и остановкой, автобусы частных перевозчиков высаживают пассажиров на дорогу или в грязь. Ширина посадочной площадки, где останавливаются автобусы и троллейбусы КП шириной чуть больше метра, почти всю площадь площадки занимает киоск, что значительно мешает посадке-высадке пассажиров.

Требую строительства тротуара и нового посадочной площадки, демонтажа МАФа и установления современной остановки, а также оборудования пандусов для беспрепятственного доступа к остановке по пешеходному переходу», - писал автор петиции Станислав Шелемин.

Ответ на электронную петицию:

«Расходами городского бюджета на текущий год предусмотрены средства на капитальный ремонт объекта благоустройства - остановки общественного транспорта № 170 «ул. Металлургов» по ул. Металлургов. В настоящее время департаментом прорабатывается вопрос разработки проектно-сметной документации, после согласования которой будут начаты работы по демонтажу МАФов и устройству павильона с замощением посадочной площадки тротуарной плиткой.

По устройству тротуара сообщаем, что в настоящее время титульный список по устройству новых и расширению существующих тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек на 2019 год утвержден, но, к сожалению, в связи с ограниченными лимитами финансирования строительной отрасли на 2019 год, в департаменте нет имеет финансовой возможности выполнить капитальный ремонт тротуара на вышеупомянутой участке по ул. Металлургов в текущем году.

Таким образом, при наличии экономии средств после проведения работ по ремонту объектов коммунального хозяйства и благоустройства, предусмотренных планом финансирования на текущий год, или в случае выделения дополнительных средств на катальный ремонт тротуаров, департаментом будет проработан вопрос заказа проектно-сметной документации на обустройство тротуара на данном участке по ул. Металлургов».

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