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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20205

В Путивле прошел первый тур чемпионата Сумщины по баскетболу 3х3

На этих выходных стартовал открытый чемпионат Сумской области по баскетболу 3х3.

Первый тур состоялся в Путивле и собрал, кроме хозяев, команды из Сум, Конотопа, Ромен, Глухова и Нежина.

В соревнованиях приняли участие 14 команд, которые слепым жребием были разделены на 2 группы. В группах каждая из команд сыграла с каждой по круговой системе, в результате чего по четыре лучшие команды вышли в плей-офф.

В четвертьфиналах «СумГУ-1» и «СумГУ-2», которые возглавили свои группы, довольно легко победили четвертые места противоположных групп: СумГУ-1 - Олимп 11:3 и СумГУ-2 - Old school 12:3.

«Нежин» (2-е место группы «Б») со счетом 9:5 победил роменских «Казаков» (3-е место группы «А»), а путивльский «Партизан» со счетом 11:4 неожиданно легко одолел сумскую «Подливу».

В полуфинале «СумГУ-1» одолел сопротивление «Нежина» - 18:15. А «СумГУ-2» огорчил местных болельщиков, уже второй раз за день и снова в овертайме победив «Партизан» и отобрав у него путевку в финал - 12:11.

В игре за третье место хозяева не смогли противостоять гостям из «Нежина» 9:21, и бронзовые медали уехали в Черниговскую область.

С аналогичным счетом сумские «студенты» одолели своих дублеров, оформив себе победу в первом туре Чемпионата области.

Спорт Баскетбол 3х3 Путивль
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