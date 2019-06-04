Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59132

Сумские футзалисты сыграют в Лиге чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов Лиги чемпионов 2019/20 по футзалу.

Как и в прошлом сезоне, сумскую футзальную школу на высшем уровне будут представлять два игрока - голкипер минской «Столицы» Евгений Змысля и универсал херсонского «Продэксима» Николай Белоцерковец.

Обе команды попали сразу в Основной раунд. Команда Евгения Змысля будет хозяином в своей группе, а Николай Белоцерковец в составе чемпионов Украины полетит в Бельгию.

В Минске будут играть: Stalitsa Minsk (BLR), Liburn (KOS), победитель предварительного раунда в Group G, победитель предварительного раунда в Group A.

Херсонцы будут играть с Benfica (POR), Halle Gooik (BEL, хозяева), Araz Naxçivan (AZE).

Матчи Основного раунда состоятся в период с 8-го по 13-е октября.

Спорт Евгений Змысля Лига чемпионов Николай Белоцерковец Футзал
view counter

По тематике

01.07.2019 08:25

Гол сумского футзалиста — в пятёрке лучших в прошлом сезоне (видео)

Продолжается подведения итогов прошлого сезона во всеукраинских футзальных турнирах....

Капитан сумской футзальной команды перенёс операцию
20.06.2019 17:20

Капитан сумской футзальной команды перенёс операцию

19 июня в одной из столичных клиник капитан «Food Centre-СумДУ» Максим Мысловчкий перенёс плановую операцию на колене....

Сумской футзалист стал лучшим бомбардиром Эсктра-лиги
17.06.2019 14:16

Сумской футзалист стал лучшим бомбардиром Эсктра-лиги

Сумчанин Артем Фаренюк - лучший бомбардир украинской Экстра-лиги по футзалу....

Сумской футзалист стал чемпионом Украины
08.06.2019 17:22

Сумской футзалист стал чемпионом Украины

За тур до окончания чемпионом Украины по футзалу стал херсонский «Продэксим»....

Сумская футзальная команда ищет спонсоров
04.06.2019 09:12

Сумская футзальная команда ищет спонсоров

«Food Centre-СумГУ» приглашает к партнерству....

Новости

В зоне ООС погиб боец с Сумщины
Вчера 16:54
Сумские футзалисты сыграют в Лиге чемпионов
Сегодня 14:59
В Путивле прошел первый тур чемпионата Сумщины по баскетболу 3х3
Сегодня 14:20
Сумская мэрия пообещала остановку на Металлургов, но без тротуара
Сегодня 13:37
В Сумах сгорел детский лабиринт возле Чешки
Сегодня 12:42
Конотопский «Авиакон» в два раза переплачивает за комплектующие?
Сегодня 12:29
Завтра в Сумах временно ограничат движение транспорта
Сегодня 11:46
Сумская «ART’elь moda» выиграла гран-при в Италии
Сегодня 11:23
У Конотопі ще один варіант пам’ятника Героям Небесної Сотні
Сегодня 10:58
Спасатели с Сумщины прибыли на Донетчину для помощи в восстановлении домов
Сегодня 10:44
На Сумщине два кандидата в нардепы отказались от участия в выборах
Сегодня 10:41
На Сумщину приедет министр образования
Сегодня 10:30
view counter
view counter

Статьи

Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
02.07.2019 13:25
Собачья жизнь: как обустроен приют для бездомных животных
01.07.2019 18:41
Ювілейна «Стара Фортеця»
01.07.2019 15:58
Хто балотується у Верховну Раду від Сумщини (оновлено)
27.06.2019 13:38
Сохраните свое сердце
27.06.2019 10:04
Нова модель адміністративно-територіального устрою Сумської області: проект Мінрегіону України
26.06.2019 20:46
Интрига усиливается: ЦИК зарегистрировал еще одного топ-кандидата в 157 округе ®
26.06.2019 18:33
Молодий і самостійний. Що ми знаємо про кандидата Олексія Оскера?
26.06.2019 17:14
Могриця збирає небайдужих до краси та природи
26.06.2019 16:01
Куточок покупця: як отримати грошову винагороду від супермаркету
25.06.2019 12:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.