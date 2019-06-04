Сумские футзалисты сыграют в Лиге чемпионов В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов Лиги чемпионов 2019/20 по футзалу.

Как и в прошлом сезоне, сумскую футзальную школу на высшем уровне будут представлять два игрока - голкипер минской «Столицы» Евгений Змысля и универсал херсонского «Продэксима» Николай Белоцерковец.

Обе команды попали сразу в Основной раунд. Команда Евгения Змысля будет хозяином в своей группе, а Николай Белоцерковец в составе чемпионов Украины полетит в Бельгию.

В Минске будут играть: Stalitsa Minsk (BLR), Liburn (KOS), победитель предварительного раунда в Group G, победитель предварительного раунда в Group A.

Херсонцы будут играть с Benfica (POR), Halle Gooik (BEL, хозяева), Araz Naxçivan (AZE).

Матчи Основного раунда состоятся в период с 8-го по 13-е октября.