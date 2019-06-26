Отвечая на петиции сумчан, чиновники занимаются копипастом

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Привести в надлежащее состояние озеро возле сквера "Дружба"».
«Привести в надлежащее состояние озеро по переулку З. Красовицкого между 2 и 4 домами. Озеро находится в непосредственной близости со сквером "Дружба", и уже скоро оно превратится в "болото" не без усилий желающих отдохнуть у озера. Необходимо прочистить источники, ведь там была рыба, и жили тритоны», - писал автор петиции Шульженко Андрей Васильевич.
Ответ на электронную петицию:
«Ваша электронная петиция по расчистке пляжной линии со стороны района Васильевки (? – Ред.) рассмотрена Департаментом инфраструктуры города Сумской городского совета.
Сообщаем, что в текущем году городским бюджетом не предусмотрены расходы на очистку озера, которое расположено в районе сквера «Дружба».
В случае выделения дополнительного финансирования, или экономии средств на выполнение указанных работ Ваше предложение будет учтено к исполнению».
Первое предложение ответа явно относится к другой петиции об очистке пляжа на Василевке, на которую был такой же ответ.
Получила ответ городских властей электронная петиция «Обустройство остановки по ул. Металлургов»...
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт ул. Новоместенская (дорога к КУ ССШ №10)»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запретить вторую смену в школах г.Сумы»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «WI-FI В ТРАНСПОРТЕ»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Включать фонтан в жаркие дни»....