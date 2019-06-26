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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22235

Отвечая на петиции сумчан, чиновники занимаются копипастом

А на решение проблем традиционно нет денег.

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Привести в надлежащее состояние озеро возле сквера "Дружба"».

«Привести в надлежащее состояние озеро по переулку З. Красовицкого между 2 и 4 домами. Озеро находится в непосредственной близости со сквером "Дружба", и уже скоро оно превратится в "болото" не без усилий желающих отдохнуть у озера. Необходимо прочистить источники, ведь там была рыба, и жили тритоны», - писал автор петиции Шульженко Андрей Васильевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция по расчистке пляжной линии со стороны района Васильевки (? – Ред.) рассмотрена Департаментом инфраструктуры города Сумской городского совета.

Сообщаем, что в текущем году городским бюджетом не предусмотрены расходы на очистку озера, которое расположено в районе сквера «Дружба».

В случае выделения дополнительного финансирования, или экономии средств на выполнение указанных работ Ваше предложение будет учтено к исполнению».

Первое предложение ответа явно относится к другой петиции об очистке пляжа на Василевке, на которую был такой же ответ.

Общество Очистка озера Петиция Сквер Дружба
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