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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18243

В Сумах с полицией демонтируют незаконный МАФ на проспекте Лушпы

Делают это под руководством начальника правового управления Олега Чайченко и директора департамента обеспечения ресурсных платежей Юрия Клименко на основании решения исполкома. На место вызвали полицию.

Этот МАФ начали возводить позавчера новые владельцы бывшей остановки, пишет UA:СУМИ.

Право Демонтаж МАФов Незаконные МАФы
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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