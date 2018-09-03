В Сумах с полицией демонтируют незаконный МАФ на проспекте Лушпы Делают это под руководством начальника правового управления Олега Чайченко и директора департамента обеспечения ресурсных платежей Юрия Клименко на основании решения исполкома. На место вызвали полицию.

Этот МАФ начали возводить позавчера новые владельцы бывшей остановки, пишет UA:СУМИ.