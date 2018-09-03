В Сумах с полицией демонтируют незаконный МАФ на проспекте Лушпы

Этот МАФ начали возводить позавчера новые владельцы бывшей остановки, пишет UA:СУМИ.
В Сумах продолжают демонтировать незаконно установленные / размещенные объекты....
Сегодня, 14 марта, произошел порыв железобетонного коллектора диаметром 600 мм на территории рынка СКД. Аварийная ситуация привела к провалу временного...
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности демонтировала семь таких объектов....
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности демонтировала один такой объект....
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности в пятницу, 31 августа, демонтировали...