Первые классы школ на Сумщине обеспечены ноутбуками лишь на треть Сейчас первые классы школ области обеспечено на 25,8% интерактивными проектами, на 29% ноутбуками, на 47,3% от потребности мебелью.

По информации директора департамента образования и науки облгосадминистрации Виктории Гробовой, по состоянию на 1 июля использованы на закупку дидактических материалов, современной мебели, компьютерного оборудования, соответствующего мультимедийного контента для начальных классов – 14,9 млн грн, где почти 6,6 млн грн - государственная субвенция, более 3,5 млн грн - средства местных бюджетов, 4,6 млн грн - остаток образовательной субвенции прошлого года и 160 тыс. грн. - привлеченные средства.

На оснащение опорных учебных заведений средствами обучения и оборудованием для кабинетов естественно-математических предметов использовано 250 тыс. грн, на приобретение оборудования для оснащения ресурсных комнат в учреждениях общего среднего образования - 156,5 тыс. грн.

Кроме того, на базе Сумского областного института последипломного педагогического образования для работы в условиях Новой украинской школы подготовлено 709 учителей начальных классов и иностранного языка, которые будут преподавать в 2019-2020 учебном году в первых классах общего среднего образования.

На подготовку тренеров-педагогов, супервизоров, повышение квалификации педагогических работников использовано 282,2 тыс.грн.