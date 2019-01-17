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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:26252

Сумскую школу лишают пожарного проезда

Директор школы № 12 Ирина Губская сообщила в фейсбуке о новом незаконном строительстве рядом со с школой.

«Пока страну сотрясает политическая турбулентность, в Сумах продолжаются локальные вакханалии, которые влияют на жизнь жителей нашего города, в частности на безопасность детей и взрослых, проживающих в его центральной части. Опять имеем проблемы с застройщиками. Теперь это ЧП Вардаев. Во дворе гимназии № 1 и школы № 12 он без разрешения сделал достройку. Аренду земли ему не продлили. Суд Вардаев проиграл. Нам обещали, что незаконную застройку разрушат. Но где там! Пока единственный подъезд, который имеют учебные заведения официально по документам, этот делец собирается ЗАКРЫТЬ! Сначала он достроил забор (как на фото), теперь заявляет, что «порешал» со всеми вопросы и хочет что-то на дорожке строить. Мне интересно, «порешал» с пожарными, с патрульной полицией, с УГСК, с управлением «Инспекция по благоустройству города Сумы»? Интересно, с кем именно? Ведь в соответствии с Правилами пожарной безопасности для учебных заведений подъездов к школе должно быть минимум два! Говорится в них даже о радиус поворота для спецтехники! А у нас здание предпринимателя расположено почти вплотную к школе. А если (не дай Бог) пожар? Вардаев будет виноват? Те, с кем «порешали»? Исполнительные органы власти? Или все же дураки-педагоги, которые одни из родителями защищают школу?

На данный момент два должностных лица, заместители городского головы Войтенко В.В. и Волошина О.Н. идут в народные депутаты. Вопросы, которые я озвучила, среди их прямых полномочий. Поэтому прошу немедленно вмешаться всех причастных в эту ситуацию (не словом, а делом) и обеспечить соблюдение законных интересов граждан города», - написала она.

Право Незаконное строительство Школа № 12
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