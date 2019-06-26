Суд восстановил Артема Семенихина в должности мэра Конотопа Сегодня, 5 июля, Сумским окружным административным судом рассмотрено дело по иску Артема Семенихина к Конотопскому городскому совету, исполнительному комитету Конотопского городского совета, государственному регистратору отдела по вопросам государственной регистрации Конотопского городского совета Примак Я.П.

В своих исковых требованиях истец просил признать противоправным и отменить решение Конотопского городского совета 7 созыва от 28.08.2018 «О досрочном прекращении полномочий городского головы Семенихина А.Ю.», отменить записи в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований №16281070018000112 от 28.08.2018 и №16281070022000105 от 28.08.2018, и обязать выплатить в пользу истца средний заработок за время вынужденного прогула.

По результатам судебного рассмотрения данного дела суд частично удовлетворил исковые требования и отменил решение Конотопского городского совета 7 созыва от 28.08.2018 «О досрочном прекращении полномочий городского головы Семенихина А.Ю.», восстановил истца в должности городского головы г. Конотоп и обязал выплатить ему разницу между средним заработком за время вынужденного прогула и полученными доходами в связи с выполнением обязанностей военнослужащего по контракту за период с 28.08.2018 по день фактического расчета.

Решение в части восстановления истца в должности городского головы г. Конотоп и выплате среднего заработка за время вынужденного прогула в пределах суммы за один месяц подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня составления полного решения.

Полный текст решения будет составлен в течение десяти дней, сообщает пресс-служба суда.

Напомним: Артем Семенихин баллотируется в народные депутаты Украины по 160-му округу как самовыдвиженец. В ночь с 27 на 28 июня его избили, сейчас он находится в киевской больнице.