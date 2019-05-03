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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:33388

Сумская теннисистка стала второй в Амстердаме

В Амстердаме (Нидерланды) завершился теннисный турнир TE3 Amstelpark Tennis Academy Trophy 2019.

Сумская теннисистка Елизавета Костюк в паре с киприоткой Daphney Koutsofta дошла до финала, где уступила итальянкам Diana De Simone и Lavinia Torselli.

В одиночном турнире наша землячка дошла до 3-го раунда (1/8), где проиграла будущей полуфиналистке Floor Lissone из Нидерландов.

Спорт Теннис
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