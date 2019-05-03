Сумская теннисистка стала второй в Амстердаме

Сумская теннисистка Елизавета Костюк в паре с киприоткой Daphney Koutsofta дошла до финала, где уступила итальянкам Diana De Simone и Lavinia Torselli.
В одиночном турнире наша землячка дошла до 3-го раунда (1/8), где проиграла будущей полуфиналистке Floor Lissone из Нидерландов.
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