Сумчан запрошують на експрес-курс змінотворців Навчитися як бути свідомим громадянином можна сьогодні!

Новий курс громадянської освіти «Змінотворець» вже мандрує Україною!

В основі курсу авторський тренінг американської викладачки Irene Danysh «Ми – активні!»: в інтерактивній ігровій формі учасники тренінгу зможуть визначити наскільки вони демократичні, ознайомитися з цінностями демократії, демократичними інституціями та інструментами участі в громадському житті.

Тренінг «Ми – активні!» побудований на 7 принципах активного громадянства розроблених Інститутом лідерства і управління УКУ.

Ось перелік цих принципів:

Ти - керуючий орган.

Ти - творець політики

Демократичне мислення - це революція нашого менталітету

Активне громадянство – це стиль життя

Нема категорій “Ми” та “Вони”

Права людини – рамки для наших дій

Дай людям інструменти і вони використовуватимуть їх.

В рамках курсу учасники зможуть реалізувати практичні завдання або спільні акції взаємодопомоги в своїх громадах, і отримають можливість виграти міні-гранти на фінансування таких акцій від Львівської Освітньої Фундації.

Дата та час: 13 липня, субота, 14:00 - 16:30

Локація: сходинки за МЦ "Романтика"

Контактний номер координатора: Інна Дмитренко 0960878775

Вхід: безкоштовний

Якщо прагнеш поширювати якісні зміни, впливати на розвиток громади та згуртувати однодумців – приєднуйся до команди змінотворців!