Сумчан запрошують на експрес-курс змінотворців

Новий курс громадянської освіти «Змінотворець» вже мандрує Україною!
В основі курсу авторський тренінг американської викладачки Irene Danysh «Ми – активні!»: в інтерактивній ігровій формі учасники тренінгу зможуть визначити наскільки вони демократичні, ознайомитися з цінностями демократії, демократичними інституціями та інструментами участі в громадському житті.
Тренінг «Ми – активні!» побудований на 7 принципах активного громадянства розроблених Інститутом лідерства і управління УКУ.
Ось перелік цих принципів:
Ти - керуючий орган.
Ти - творець політики
Демократичне мислення - це революція нашого менталітету
Активне громадянство – це стиль життя
Нема категорій “Ми” та “Вони”
Права людини – рамки для наших дій
Дай людям інструменти і вони використовуватимуть їх.
В рамках курсу учасники зможуть реалізувати практичні завдання або спільні акції взаємодопомоги в своїх громадах, і отримають можливість виграти міні-гранти на фінансування таких акцій від Львівської Освітньої Фундації.
Дата та час: 13 липня, субота, 14:00 - 16:30
Локація: сходинки за МЦ "Романтика"
Контактний номер координатора: Інна Дмитренко 0960878775
Вхід: безкоштовний
Якщо прагнеш поширювати якісні зміни, впливати на розвиток громади та згуртувати однодумців – приєднуйся до команди змінотворців!
Навчитися як бути свідомим громадянином можна сьогодні!...
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