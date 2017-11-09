Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0142

Сумчан запрошують на експрес-курс змінотворців

Навчитися як бути свідомим громадянином можна сьогодні!

Новий курс громадянської освіти «Змінотворець» вже мандрує Україною!

В основі курсу авторський тренінг американської викладачки Irene Danysh «Ми – активні!»: в інтерактивній ігровій формі учасники тренінгу зможуть визначити наскільки вони демократичні, ознайомитися з цінностями демократії, демократичними інституціями та інструментами участі в громадському житті.

Тренінг «Ми – активні!» побудований на 7 принципах активного громадянства розроблених Інститутом лідерства і управління УКУ.

Ось перелік цих принципів:

Ти - керуючий орган.

Ти - творець політики

Демократичне мислення - це революція нашого менталітету

Активне громадянство – це стиль життя

Нема категорій “Ми” та “Вони”

Права людини – рамки для наших дій

Дай людям інструменти і вони використовуватимуть їх.

В рамках курсу учасники зможуть реалізувати практичні завдання або спільні акції взаємодопомоги в своїх громадах, і отримають можливість виграти міні-гранти на фінансування таких акцій від Львівської Освітньої Фундації.

Дата та час: 13 липня, субота, 14:00 - 16:30

Локація:  сходинки за МЦ "Романтика"

Контактний номер координатора: Інна Дмитренко 0960878775

Вхід: безкоштовний

Якщо прагнеш поширювати якісні зміни, впливати на розвиток громади та згуртувати однодумців – приєднуйся до команди змінотворців!

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«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00

Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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