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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:06386

На Сумщине в кювет съехал пассажирский автобус (фото)

Сегодня утром, 6 июля, недалеко от Глухова на трассе Киев-Москва произошло ДТП.

В кювет сошел пассажирский автобус, принадлежащий глуховском перевозчику ЧП Бойко. Как комментируют правоохранители, автобус двигался в направлении Глухова, на обгон пошел легковой автомобиль. На ходу у него лопнула шина, и он подрезал автобус. Тот съехал в кювет и перевернулся.

По данным патрульных, пострадавших нет. В автобусе было четверо пассажиров. Водитель имеет незначительные травмы головы, ему наложили швы в больнице и через несколько часов он уже вернулся на место аварии. Водитель иномарки свою вину не отрицает. Сейчас все обстоятельства выясняются, пишет Неделя.

Право Дтп
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