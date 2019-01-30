Сумщина простилась с бойцом 24 бригады Эдуардом Лободой

Об этом сообщает UA:Суми, передает Цензор.НЕТ.
Эдуард Лобода родился 02.01.1994 года в селе Подопригоры. На войне находился с 2016 года, сначала в качестве добровольца, был легендой тактической группы "Сапсан" Добровольческого Украинский Корпуса "Правый Сектор". В свое время работал инструктором по минно-саперному делу. В 2018-м перешел в ряды 24-й ОМБр.
У него остались родители и брат.
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