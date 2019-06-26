Сумчанка стала лучшим бомбардиром чемпионата Европы Сегодня, 6 июля, в Польше завершился чемпионат Европы по «хоккеюя 5» среди юношей и девушек до 16 лет.

Сегодня сборные Украины, за которые выступают по три воспитанника СДЮШОР «Динамо», играли последние матчи.

Юношеская сборная выиграла у валлийцев 3:2 (забивали Александр Бойко - 2 и Владислав Чернюк) и заняла пятое место на турнире. Чемпионами стали французы, которые обыграли в финале австрийцев 3:0. Бронза досталась полякам, которые были сильнее швейцарцев 6:3.

Наш Ярослав Бергилевич стал третьим в списке бомбардиров турнира с 10 голами.

Команда девчат в матче за 7-ое место обыграла белорусок 5:4 (пента-триком отметилась сумчанка Вероника Мовчан). Чемпионками стали польки, которые обыграли в финале швейцарок 3:1. Третье место заняли француженки, которые обыграли австриек 3:2.

Наша Вероника Мовчан с 13 голами стала лучшим бомбардиркой чемпионата.