Сумчанка стала лучшим бомбардиром чемпионата Европы

Сегодня сборные Украины, за которые выступают по три воспитанника СДЮШОР «Динамо», играли последние матчи.
Юношеская сборная выиграла у валлийцев 3:2 (забивали Александр Бойко - 2 и Владислав Чернюк) и заняла пятое место на турнире. Чемпионами стали французы, которые обыграли в финале австрийцев 3:0. Бронза досталась полякам, которые были сильнее швейцарцев 6:3.
Наш Ярослав Бергилевич стал третьим в списке бомбардиров турнира с 10 голами.
Команда девчат в матче за 7-ое место обыграла белорусок 5:4 (пента-триком отметилась сумчанка Вероника Мовчан). Чемпионками стали польки, которые обыграли в финале швейцарок 3:1. Третье место заняли француженки, которые обыграли австриек 3:2.
Наша Вероника Мовчан с 13 голами стала лучшим бомбардиркой чемпионата.
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