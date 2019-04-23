Проект застройки Театральной площади получил приз в Киеве

Об этом сообщила в Фейсбуке одна из авторов проекта Дарья Бурячкова.
«Эта победа очень важна для нас и для родного города Сумы!
4 июля состоялась церемония награждения Всеукраинского конкурса «Премия Национального союза архитекторов Украины».
Всего на конкурс было подано и рассмотрено 137 работ из разных регионов Украины.
Призом «Простір» за первое место и диплом смотра-конкурса «Премия Национального союза архитекторов Украины 2018» нашу команду: Бурячкова Бориса, Бурячкову Дарью, Сулейманова Артура, Петрову Анну награждено в номинации «Градостроительство» за комплексную реконструкцию и застройки и благоустройства Театральной площади в г. Сумы», - написала архитектор.
Напомним: этот проект занял второе место в городском конкурсе. Первое место не присудили никому. В этом проекте предусмотрено строительство четыреуровневой парковки в парке им. Кожедуба, а также кафе позади театра им. Щепкина, за землю под которым идут споры между мэрией и застройщиком.
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