На Сумщине украли деньги на ремонте клуба и дома культуры На Сумщине будут судить директора ООО, который присвоил более 360 тыс. грн, выделенных ОТГ на ремонт клуба и дома культуры.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который присвоил средства объединенной территориальной громады при ремонте клуба и дома культуры.

В ходе следствия, проведенного следственным управлением полиции по материалам Управления защиты экономики в Сумской области, установлено, что в 2017 году между указанным обществом и Зноб-Новгородским поселковым советом Середина-Будского района заключено два договора на выполнение работ по капитальному ремонту помещения клуба в с. Кривоносовка и капитального ремонта дома культуры в с. Очкино.

После завершения ремонтных работ на основании составленных руководителем общества официальных документов на счет ООО заказчик перечислил около 1 млн 300 тыс. грн за ремонт клуба и около 1 млн 200 тыс. грн за ремонт дома культуры.

Однако согласно заключению экспертов в актах выполненных работ указаны ложные сведения, поскольку строительные работы выполнены не в полном объеме, а использованные материалы были ненадлежащего качества. Поэтому во время капитального ремонта клуба директор общества присвоил 172 тыс. грн, а при ремонте дома культуры - почти 190 тыс. грн.

Действия директора общества квалифицированы по ч. 2 и 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом должностным лицом, совершенное повторно), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

В то же время обвиняемый совершил ряд финансовых операций со средствами на общую сумму 361 400 грн, полученными противоправным путем. Сейчас ему также сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 209 (легализация доходов) УК Украины. Следствие по этому эпизоду продолжается.

Справка: директору общества грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.