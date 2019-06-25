Рецидивисту, который бросил в полицейского бутылку с кислотой, грозит до 7 лет тюрьмы Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Глуховского района.

13 мая молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с друзьями стоял у остановки общественного транспорта. В это время мимо них проходил участковый Глуховского ОП. Подозреваемый начал выкрикивать слова грубой нецензурной брани на правоохранителя. Последний сделал замечание, но это не остановило дебошира. Далее он швырнул в полицейского бутылку с веществом, которое по предварительным данным является силикатной кислотой.

Подозреваемый уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей, до этого он был дважды осужден. По последнему приговору за кражу получил 3 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года. На этот раз он может попасть за решетку на 7 лет, пишет Неделя.