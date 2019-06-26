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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:25308

Кому завтра в Сумах перекроют воду

КП «Горводоканал» сообщает о прекращении водоснабжения во вторник, 9 июля.

Для выполнения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопроводной сети диаметром 400 мм по ул. Холодногорская, 107 9 июля в 9:00 будет прекращено водоснабжение домов:

- №№ 23/1, 25 по ул. Горького;

- Пер. Вольный;

- № 2 в пер. Врача Зиновия Красовицкого;

- № 39 по ул. Труда;

- № 7 по ул. Александра Шапаренко;

- № 10 по ул. Нижнехолодногорская;

- №№ 97, 99, 99/1, 101, 107, 109, 111, 30/1, 42, 41, 41а по ул. Холодногорская.

Также с 9:00 из-за работ по ликвидации аварии на водоводе диаметром 200 мм по ул. Героев Крут, 42 будет прекращена подача воды в дома:

- № 39 по ул. Интернационалистов (детский сад № 2);

- №№ 36 а, 36 б, 36 в, 38, 38а, 38б, 40, 42, 42в, 44, 46а, 46б, 50а, 50б, 52, 54а, 54б, 62, 62 б, 64, 66 по ул . Героев Крут.

После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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