Жительница Тростянетчины отпраздновала 100-летний юбилей 7 июля свой 100-летний юбилей отпраздновала старейшая жительница села Белка Тростянецкого района Любовь Антоновна Крупеня.

В этот день, кроме поздравлений от родных, близких и односельчан, она принимала поздравления, цветы и подарки от представителей органов власти и местного самоуправления. Приветствовали юбиляршу замглавы Тростянецкой райгосадминистрации Алина Шацких, начальник управления социальной защиты населения райгосадминистрации Лариса Басова, секретарь Белковского сельского совета Валентина Маленко.

По случаю 100-летия и за многолетний самоотверженный труд именинницы вручили поздравительную благодарность от временно исполняющего обязанности главы Сумской облгосадминистрации Ирины Купрейчик.

Родилась Любовь Антоновна в 1919 году в селе Криничное Тростянецкого района. Начала трудовую деятельность в Криничанском колхозе в 1937 году. Приходилось осваивать разные специальности. Однако больше всего пришлось работать трактористкой, комбайнером. Ее трудовой стаж составляет более 55 лет.

Пережила Вторую мировую войну, в 1943 году была вывезена с семьей в Германию. Вдова. Пережила Голодомор 1932-1933 годов. Родила и воспитала 5-х детей, имеет награду «Мать-героиня». Пережив за сто лет жизни множество событий, выдержав удары судьбы, сегодня Любовь Антоновна - это энергичный человек, который с оптимизмом смотрит на жизненную дорогу, смеется, с юмором рассказывает истории из жизни и готова еще не раз спеть, как делала это в молодые годы. Проживает с семьей внуки, сообщает Тростянецкая РГА.