Липоводолинский «Альянс» сыграл вничью с перволиговым «Металлистом-1925» (видео) 7 июля в Ахтырке прошел контрольный поединок между липоводолинским «Альянсом» и харьковским «Металлистом-1925».

Дебютант второй лиги сумел выстоять в матче с одним из претендентов на УПЛ в новом сезоне (В прошлом харьковчанам не хватило всего 1 очка до стыковых матчей).

«Альянс» - «Металлист-1925» 1:1

«Альянс» (1 тайм): Важинский, Осадчий, Пикуль (к), Жениленко, Меженский, Макаров, Лучик, Есип, Гаврась, Анцибор, Сулейман

«Альянс» (2 тайм): Литвиненко, Старинский, Дугиенко, Медведев, Шевченко, Приходько, Шарай С., Шарай В., Танчик, Сидоренко Я., Садоха

Главный тренер - Юрий Ярошенко

«Металлист 1925»: Дьяков (Сидоренко Дн. 46), Жук (Ермошенко 62), Поспелов (Цвиренко 57), Жданов (к) (Сидоренко Дм. 57), Осман (Коваленко 62), игрок на просмотре ( Дехтяренко 57), игрок на просмотре (Стороженко 59), Ямполь, Романов (Лукас 62), игрок на просмотре (Ндукве 46) (игрок на просмотре 72), Ермоленко (Додо 46)

Главный тренер - Андрей Демченко

Голы: Шарай В. 61 - Лукас 86

Предупреждение: Ндукве 51, Дехтяренко 90 + 5

На 64-й минуте Лукас («М1925») не реализовал пенальти (вратарь)