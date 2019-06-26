Завтра в Сумах ограничат движение транспорта

Ограничение будет действовать с 20:50 до 23:30 по ул. Г. Кондратьева (от перекрестка «ул. 20 лет Победы - ул. Г. Кондратьева» до Альтанки) и на Покровской площади (проезд со стороны Театральной площади, от перекрестка «Покровская площадь - ул. Петропавловская» до перекрестка «Покровская площадь - ул. Гагарина»).
В связи с проведение ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия в пятницу, 12 июля, с 8:00 до 17:00 ул. Горького...
С целью обеспечения общественной безопасности, порядка и безопасности дорожного движения во время проведения пробега «2nd Sumy Night Run 2019», в...
В связи с проведением в Сумах фестиваля супергероев «Super Hero Fest» в эту субботу, 6 июля, несколько улиц города временно...
Патрульная полиция Сумщины сообщает о месте ограничения дорожного движения во время проведения XVIII Всеукраинского фестиваля духовой музыки «Трубы Украины» на...
Патрульная полиция Сумщины сообщает о месте ограничения дорожного движения....