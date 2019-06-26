Завтра в Сумах ограничат движение транспорта С целью обеспечения общественной безопасности, порядка и безопасности дорожного движения во время проведения пробега «2nd Sumy Night Run 2019», в субботу, 13 июля, на двух участках ограничат движение транспорта.

Ограничение будет действовать с 20:50 до 23:30 по ул. Г. Кондратьева (от перекрестка «ул. 20 лет Победы - ул. Г. Кондратьева» до Альтанки) и на Покровской площади (проезд со стороны Театральной площади, от перекрестка «Покровская площадь - ул. Петропавловская» до перекрестка «Покровская площадь - ул. Гагарина»).