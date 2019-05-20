В Сумах разыграли кубок области по пляжному волейболу

Принимали участие 15 мужских и 9 женских команд.
Призерами стали:
среди женских команд:
1 место - Елена Болотникова и Влада Фенько
2 место - Дарья Удовенко и Екатерина Удовенко
3 место - Татьяна Маландий и Алла Клепец
среди мужских команд:
1 место - Игорь Маслов и Александр Дьяченко
2 место - Руслан Коробко и Илья Ковалев
3 место - Игорь Романенко и Денис Литвинов
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