Агрохолдинги хотят привлечь к ремонту дорог Большие аграрные корпорации, которые работают на Сумщине, должны также активно участвовать в финансировании ремонта дорог.

Об этом во время аппаратного совещания отметила временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик.

По ее словам, качественные дороги сегодня должны быть в приоритете не только у власти всех уровней, но и у представителей агробизнеса, который работает на этой территории.

«Все мы понимаем, что без нормальных дорог не может быть ни активного развития, ни инвестиционного потенциала Сумщины, - отметила Ирина Купрейчик. - Подвоз детей в школы, оказание неотложной медицинской помощи, развитие туристической отрасли - все это там, где хорошие дороги. Поэтому их ремонт - сегодня важный вопрос для всех нас».

Начальник управления инфраструктуры Владимир Дудченко напомнил, что в 2019 году на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах Сумской области предусмотрена субвенция из государственного бюджета в сумме 573,3 млн гривен. Это на 25% больше средств, чем в прошлом году.

По состоянию на 1 июля выполнены ремонтные работы или еще находятся в стадии выполнения по 21 дороге. Всего в 2019 году планируется выполнить текущий средний ремонт на 39 автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 51 улице и дороге коммунальной собственности в населенных пунктах области. Остальные дороги будут ремонтировать в течение августа-октября.

Первый замначальника Службы автомобильных дорог в Сумской области Сергей Овчаренко отметил, что из госбюджета выделено 302 миллионов гривен на ремонт и реконструкцию дорог государственного значения.

«В настоящее время проводятся ремонтные работы на трех объектах, стратегически важных для нашей области. В частности, осуществляется реконструкция мостового перехода в с. Климентово. Уже освоено 36 млн грн из 60 млн грн. Угрозы срыва графика выполнения работ сегодня нет, - сообщил он. - Также осуществляется капитальный ремонт дороги Киев - Сумы - Юнаковка, а ремонт участка дороги Р65 Шостка - Глухов практически полностью выполнен, вскоре этот объект будет введен в эксплуатацию».

В то же время Сергей Овчаренко сообщил, что Служба автомобильных дорог получает очень мало средств на содержание дорог государственного и территориального значения: «Десятки лет шло недофинансирование дорожной отрасли и с каждым годом мы теряли сотни километров путей. К тому же крупногабаритный транспорт наносит значительный ущерб как старым, так и недавно построенным дорогам. Средств на ремонты не хватает. Поэтому мы в очередной раз обращаемся ко всем местным бюджетам, аграриям, промышленникам и призываем принять участие в софинансировании дорог территориального значения».