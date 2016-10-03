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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:02223

Посол Австралии в Украине посетила Сумщину

Австралия планирует сотрудничать с Сумщиной в культурной сфере и в вопросах развития гражданского общества.

Как сообщила во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Сумской облгосадминистрации Ириной Купрейчик Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии в Украине Мелисса О'Рурк, в следующем году на Сумщине планируется проведение выставки австралийских художников. Также Посольство может предложить грантовые программы для развития гражданского общества.

«Австралия постоянно поддерживает суверенитет и целостность Украины на международных аренах. И мы разочарованы, что Российская Федерация незаконно захватила Крым, мы против ее действий на Донбассе. Австралия 5 лет назад ввела санкции против России и не собирается их отменять, пока в Украине не будет мира, - рассказала Мелисса О'Рурк. - В Австралии очень активна украинская диаспора, насчитывающая 46 тысяч человек, и от них я узнала много интересного не только о вашей стране, но и о Сумщине в частности. Несмотря на то, что ваша область находится на границе с РФ, ситуация спокойная, что не может не радовать. И мы заинтересованы в сотрудничестве с Сумской областью, прежде всего в культурной сфере, но не исключаем и возможностей экономического сотрудничества, несмотря на большое расстояние между нами».

Ирина Купрейчик поблагодарила гжу О’Рурк за поддержку нашего государства и интерес к Сумщине. Ведь впервые за много лет нашу область посетил Посол этой страны.

«Мы заинтересованы в активизации культурного сотрудничества и приглашаем представительство Австралии организовать на Сумщине в областном художественном музее выставку ваших художников, - добавил директор Департамента экономического развития и торговли облгосадминистрации Александр Ситак. - Недавно мы проводили выставку художников прибалтийских стран, где присутствовали представители делегаций из Латвии, Литвы и Эстонии. Такое сотрудничество является для нас интересным. Также облгосадминистрация готова содействовать сотрудничеству Австралии с представителями гражданского общества Сумщины в вопросах участия их в грантовых программах».

Общество Австралия
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