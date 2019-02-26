До конца года на Сумщине обещают 13 новых медицинских амбулаторий Как сообщил во время аппаратного совещания начальник областного управления капитального строительства Анатолий Ворожко, общая стоимость объектов составляет почти 101 млн гривен.

В течение 2019 года на Сумщине построят 13 амбулаторий в сельской местности по программе 10/90, где большую часть составляет государственная субвенция, а 10% - средства местных властей.

По словам начальника областного управления капитального строительства Анатолия Ворожко, уже завершается строительство амбулаторий в селе Бездрик (6,2 илн грн) и пгт Степановка (9,5 млн грн), сдача запланирована на 5 августа. Продолжается строительство амбулаторий в селах Сынивка (9,8 млн грн), Хмелив (9,6 млн грн), Коровинцы (почти 9,9 млн грн), Береза (9,5 млн грн) и пгт Угроеды (почти 9,9 млн грн). Завершение строительства запланировано на сентябрь этого года. Строительные работы также ведутся в селах Андрияшевка (6,2 млн грн), Малая Павловка (6,3 млн грн), Корабельское (6, млн грн), Кардашовка (6,4 млн грн) и Кияница (6,3 млн грн). Завершение этих работ запланировано на октябрь 2019 года.

Проект строительства амбулатории в селе Чернеча Слобода подан на экспертизу. Ввод объекта в эксплуатацию планируется на конец декабря этого года.

Справка: Из 13 новых амбулаторий в Сумской области 7 амбулаторий - моно-практики, 6 - групповой практики. Финансирование амбулаторий осуществляется за счет субвенции из государственного бюджета, что составляет почти 87 млн грн, и из местного бюджета в размере почти 14 млн грн. Общая стоимость объектов составляет 100 772 686 гривен. На сегодня уже осуществлено работ на сумму почти 31 млн грн.

Проектом для строительства всех амбулаторий предусматривается оснащение современным медицинским оборудованием, мебелью, доступ для маломобильных групп населения (обустройство автостоянок, пандусов, соответствующих санитарных комнат), сообщает сайт ОГА.