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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:17280

В Сумах вода будет с запахом хлорки

Коммунальщики приступили к промывке резервуаров чистой воды Лучанского водозабора.

Специалисты КП «Горводоканал» с 8 по 12 июля будут выполнять работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Лучанского водозабора.

В процессе выполнения работ осуществят слив воды, очистку стен и дна от осадка, дезинфекцию хлорным раствором и промывку водопроводной водой.

Перед включением резервуаров и подачей воды, специалисты коммунального предприятия обязательно осуществляются лабораторные исследования на соответствие воды качественным показателям и допустимым нормам.

После промывки пользоваться водой можно без опасений, хотя в первые дни вода в домах жителей урочища Барановка, ул. Привокзальная, ул.Троицкая, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Горького, ул. Металлургов, ул. Леваневского, ул. Труда, пр-та Шевченко и прилегающих к ним может иметь едва уловимый запах хлора.

Промывка резервуаров чистой воды на водопроводных насосных станциях - это обязательные профилактические работы, которые КП «Горводоканал» проводит раз в год для предупреждения негативного влияния состояния резервуаров на качество воды.

Общество Хлор
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