В Сумской СИЗО передали варенье с сюрпризом В Сумском следственном изоляторе пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

5 июля в государственном учрежденим «Сумской следственный изолятор» при досмотре посылки, поступившей на имя заключенного Г. от гражданина С., в емкости с вареньем, было обнаружено и изъято кристаллическое вещество внешне похожее на наркотическое средство «метадон».

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.