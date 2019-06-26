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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:502

В Сумской СИЗО передали варенье с сюрпризом

В Сумском следственном изоляторе пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

5 июля в государственном учрежденим «Сумской следственный изолятор» при досмотре посылки, поступившей на имя заключенного Г. от гражданина С., в емкости с вареньем, было обнаружено и изъято кристаллическое вещество внешне похожее на наркотическое средство «метадон».

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Право Наркотики СИЗО
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