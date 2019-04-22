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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29321

Организаторы незаконного экспорта лесоматериалов предстанут перед судом в Сумской области

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 3 членов организованной группы, которые уклонились от уплаты налогов в значительных размерах при осуществлении экспортных операций.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.366 УК Украины были установлены должностные лица ряда местных предприятий, которые осуществляли закупку неучтенного лесоматериала (древесины) за наличные и экспортировали его и изготовленные из него пиломатериалы за границу по поддельным документам.

При этом документально отражалось приобретение товаров у подконтрольных предприятий. А для предоставления продукции статуса официального происхождения фигуранты подделали официальные документы, которые в дальнейшем предоставляли в государственные учреждения с целью получения сертификатов о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов.

По результатам мероприятий, проведенных в рамках уголовного производства, на лесоматериалы и изготовленные из них пиломатериалы стоимостью 5,3 млн. грн., был наложен арест. Кроме того, было арестовано и недвижимое имущество обвиняемых стоимостью 80 тыс. грн, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Древесина Налоги
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