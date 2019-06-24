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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55259

У Лебедині покажуть виставку «Мальтси Лебурбу»

9 липня, в день народження Давида Бурлюка за старим (Юліанським) календарем, Лебединський міський художній музей ім. Б.К. Руднєва гостинно запрошує всіх охочих на відкриття виставки-футомандрівки «Мальтси-Лебурбу» від сумських митців Сергія Гуцана та Костянтина Аленінського.

Виставка «Мальтси Лебурбу» – це футуристична подорож, що складається з 4-х етапів, кожен з яких пов’язує Лебедин з футуристичним рухом України та Європи, який до речі, цього року «відзначає» свій 110-й день народження.

Сама ж футуристична подорож розпочалася в червні цього року з екзотичної країни – Мальти, що в Середземному морі. «Вікном до Мальти» стали оригінальні фотосвітлини члена Національної спілки фотомайстрів України Сергія Гуцана. Наступний етап футомандрівки – Сицилія, а саме діючий вулкан Етна, на якому кілька днів тому Віктор Нечай втановив орієнтир до «Бурлючого скарбу». Третій етап – Лебедин, де 9 липня 2019 року в художньому музеї відкриється виставка «Мальтси-Лебурбу». Завершує футомандрівку четвертий етап – подорож до «Урочища Бурлюк» з Костянтином Аленінським та встановлення там мальтійського хреста.

Відвідати виставку «Мальтси Лебурбу» в Лебедединському міському художньому музеї ім. Б.К. Руднєва можна буде впродовж місяця з моменту її відкриття. Музей знаходиться за адресою: пл. Волі, 17, тел. 2-18-81. Графік роботи: вт.-пт.: з 08:00 до 17:15, сб. з 08:00 до 16:00. Вихідні: неділя та понеділок.

Досуг Выставка Лебедин Футуризм
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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