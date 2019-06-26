На Сумщину приехала министр образования Украины Лилия Гриневич

В рамках пребывания Лилия Гриневич ознакомилась также с работой и материально-технической базой Сумского межрегионального высшего профессионального училища и Сумского национального аграрного университета.
Министр пообщалась с учителями Краснопольщины и отметила, что сегодня, чтобы заинтересовать учеников, педагоги должны учить их современным компетентностям, в частности финансовой грамотности, экологическим проблемам, здоровью человека.
«Во всех инновациях Министерство полагается именно на учителей, потому что от того, как будет меняться учитель, работать над собой, все время учиться, показывать пример собственного развития, будут зависеть качественные изменения в образовании», - отметила Министр образования и науки.
Сейчас первые классы школ области обеспечено на 25,8% интерактивными проектами, на 29% ноутбуками, на 47,3% от потребности мебелью....
8 июля Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич приедет на Сумщину....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запретить вторую смену в школах г.Сумы»....
Возглавит его 45-летняя глуховчанка Алла Рябуха, бывший директор школы №2 в Глухове....
На прошлой неделе свидетельства о среднем образовании вручены 1191 выпускнику 11 классов....