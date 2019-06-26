На Сумщину приехала министр образования Украины Лилия Гриневич Свою рабочую поездку Министр образования и науки начала с посещения опорного заведения - Краснопольской ООШ I-III степеней.

В рамках пребывания Лилия Гриневич ознакомилась также с работой и материально-технической базой Сумского межрегионального высшего профессионального училища и Сумского национального аграрного университета.

Министр пообщалась с учителями Краснопольщины и отметила, что сегодня, чтобы заинтересовать учеников, педагоги должны учить их современным компетентностям, в частности финансовой грамотности, экологическим проблемам, здоровью человека.

«Во всех инновациях Министерство полагается именно на учителей, потому что от того, как будет меняться учитель, работать над собой, все время учиться, показывать пример собственного развития, будут зависеть качественные изменения в образовании», - отметила Министр образования и науки.