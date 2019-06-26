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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:41279

Два клуба c Сумщины сыграют в кубке Украины

Футбольные клубы Сумщины - обладатель кубка области и Кубка регионов Сумщины сезона 2018 ФК «LS Group» (Сумы) и двукратный победитель Кубка области 2013 и 2016 - ФК «Велетень» (Глухов) будут участвовать в розыгрыше Кубка Украины по футболу среди любительских команд сезона 2019/2020 гг.

Первый этап Кубка состоится 21-28 августа. Заявка команд на участие в розыгрыше Кубка Украины пройдет с 5 по 16 августа.

«После того, как профессиональный футбол покинул единственный представитель Сумщины – ПФК «Сумы» - очень важно, что наши клубы будут представлять регион на всеукраинском уровне. Это важный шаг возрождения сумского футбола. Еще две команды - ФК «Виктория» (Николаевка) и ФК «Тростянец» примут участие в любительском чемпионате Украины. Наряду с этим ФК «Альянс» (Липовая Долина) будет представлять область на профессиональном уровне - второй лиге ПФЛ Украины», - сообщил глава Федерации футбола Сумской области Андрей Прохорович.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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