Два клуба c Сумщины сыграют в кубке Украины

Первый этап Кубка состоится 21-28 августа. Заявка команд на участие в розыгрыше Кубка Украины пройдет с 5 по 16 августа.
«После того, как профессиональный футбол покинул единственный представитель Сумщины – ПФК «Сумы» - очень важно, что наши клубы будут представлять регион на всеукраинском уровне. Это важный шаг возрождения сумского футбола. Еще две команды - ФК «Виктория» (Николаевка) и ФК «Тростянец» примут участие в любительском чемпионате Украины. Наряду с этим ФК «Альянс» (Липовая Долина) будет представлять область на профессиональном уровне - второй лиге ПФЛ Украины», - сообщил глава Федерации футбола Сумской области Андрей Прохорович.
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