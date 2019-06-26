Два клуба c Сумщины сыграют в кубке Украины Футбольные клубы Сумщины - обладатель кубка области и Кубка регионов Сумщины сезона 2018 ФК «LS Group» (Сумы) и двукратный победитель Кубка области 2013 и 2016 - ФК «Велетень» (Глухов) будут участвовать в розыгрыше Кубка Украины по футболу среди любительских команд сезона 2019/2020 гг.

Первый этап Кубка состоится 21-28 августа. Заявка команд на участие в розыгрыше Кубка Украины пройдет с 5 по 16 августа.

«После того, как профессиональный футбол покинул единственный представитель Сумщины – ПФК «Сумы» - очень важно, что наши клубы будут представлять регион на всеукраинском уровне. Это важный шаг возрождения сумского футбола. Еще две команды - ФК «Виктория» (Николаевка) и ФК «Тростянец» примут участие в любительском чемпионате Украины. Наряду с этим ФК «Альянс» (Липовая Долина) будет представлять область на профессиональном уровне - второй лиге ПФЛ Украины», - сообщил глава Федерации футбола Сумской области Андрей Прохорович.