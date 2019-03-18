На Сумщине пьяный пассажир ударил копа Лишения свободы на срок до пяти лет грозит жителю Кролевца.

Внимание работников сектора реагирования патрульной полиции Кролевецкого отделения полиции, которые несли службу по охране безопасности дорожного движения, привлек автомобиль, водитель которого явно находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль остановили. Подозрения подтвердились. Полицейские составили на водителя административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Этот факт очень разозлил приятеля водителя, который находился на пассажирском сиденье. Мужчина также был нетрезв. Начал вести себя агрессивно. Сначала в сторону полицейских сыпал нецензурной бранью, а затем ударил одного из них, причинив телесные повреждения.

Нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении по факту умышленного причинения телесных повреждений работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Наказанием за содеянное может стать лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.